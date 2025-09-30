Trapani Shark'tan İsrail takımlarına men talebi

Trapani Shark Başkanı Valerio Antonini, İsrail kulüplerine karşı oynamak istemediklerini belirterek FIBA'ya resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı.Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bnei PenLink Herzliya ile aynı grupta yer alan Trapani Shark, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Kulüp başkanı Valerio Antonini, İsrail takımlarının organizasyondan men edilmesi için FIBA'ya başvuracaklarını duyurdu.Pazar günü Facebook Live üzerinden konuşan Antonini,dedi.İtalyan iş insanı, açıklamalarında İsrail'in eylemlerine karşı duruşunu vurguladı:Antonini, yalnızca Herzliya'nın değil tüm İsrail kulüplerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çıkarılması gerektiğini belirttiğini de sözlerine ekledi.Trapani Shark, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 8 Ekim'de PalaShark'ta Tenerife'ye karşı oynayacak. B Grubu'nda ayrıca Tofaş da yer alıyor. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak altı maç sonunda grup lideri doğrudan Son 16'ya yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise Play-In serisine kalacak.