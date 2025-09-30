30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Trapani Shark'tan İsrail takımlarına men talebi

Trapani Shark Başkanı Valerio Antonini, İsrail kulüplerine karşı oynamak istemediklerini belirterek FIBA'ya resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

calendar 30 Eylül 2025 10:59
Haber: Eurohoops
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bnei PenLink Herzliya ile aynı grupta yer alan Trapani Shark, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Kulüp başkanı Valerio Antonini, İsrail takımlarının organizasyondan men edilmesi için FIBA'ya başvuracaklarını duyurdu.

Pazar günü Facebook Live üzerinden konuşan Antonini, "Şampiyonlar Ligi'ne resmi olarak başvurup İsrail takımına karşı oynamak istemediğimizi bildireceğiz" dedi.


İtalyan iş insanı, açıklamalarında İsrail'in eylemlerine karşı duruşunu vurguladı:

"İsrail'de yaşananların eşi benzeri görülmemiş bir soykırım olduğunu düşünüyorum. Bir katliam yapan ülkenin oyuncularıyla karşılaşıp belki de onlarla tokalaşmak zorunda kalamayız. Ayrıca tüm Rus takımları Avrupa kupalarından men edildi. Aynı şekilde İsrail kulüplerinin de katılmaması gerekir. Bu karar artık ertelenemez."

Antonini, yalnızca Herzliya'nın değil tüm İsrail kulüplerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çıkarılması gerektiğini belirttiğini de sözlerine ekledi.

Trapani Shark, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 8 Ekim'de PalaShark'ta Tenerife'ye karşı oynayacak. B Grubu'nda ayrıca Tofaş da yer alıyor. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak altı maç sonunda grup lideri doğrudan Son 16'ya yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise Play-In serisine kalacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
