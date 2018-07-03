Dame N'Doye'nin ayrılmasının ardından Trabzonspor'da gözler şimdi Hugo Rodallega'ya çevrildi…Bordo-mavili takımda istenmeyen Kolombiyalı golcüyle de Slovakya kampı sonrasında yolların ayrılması bekleniyor.Umut Nayir'i Beşiktaş'a kaptıran Göztepe'nin Rodallega için yeniden harekete geçeceği ve Trabzonspor'la görüşeceği iddia edildi.Trabzonspor ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.