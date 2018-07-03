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Trabzonspor'dan N'Doye'den sonra bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da Dame N'Doye'nin ayrılığının ardından sıra Hugo Rodallega'ya geldi.

Kaynak: Güneş
Trabzonspor'dan N'Doye'den sonra bir ayrılık daha
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03 Temmuz 2018 10:45
Dame N'Doye'nin ayrılmasının ardından Trabzonspor'da gözler şimdi Hugo Rodallega'ya çevrildi…

Bordo-mavili takımda istenmeyen Kolombiyalı golcüyle de Slovakya kampı sonrasında yolların ayrılması bekleniyor.

Umut Nayir'i Beşiktaş'a kaptıran Göztepe'nin Rodallega için yeniden harekete geçeceği ve Trabzonspor'la görüşeceği iddia edildi.

Trabzonspor ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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