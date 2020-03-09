Gaziantep FK maçına kadar ligde çıktığı son 8 maçta hem golleri hem de asistleriyle skora katkıda bulunan Alexander Sörloth, bu kez suskun kaldı.Karşılaşma sonrası Gaziantep maçında tek şut bile çekemeyen Norveçli golcü Sörloth'a terapi uygulandı.Transfer haberleri sonrası teknik heyet, yıldız forvetle konuştu. Teknik heyet, Alexander Sörloth'un çıkan haberleri dikkate almamasını ve sadece futboluna odaklanmasını istedi.