Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a terapi

Gaziantep FK maçında kötü bir performans sergileyen, rakip kaleye tek şut bile çekemeyen Alexander Sörloth'u teknik heyet terapiye aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a terapi
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09 Mart 2020 09:26
Gaziantep FK maçına kadar ligde çıktığı son 8 maçta hem golleri hem de asistleriyle skora katkıda bulunan Alexander Sörloth, bu kez suskun kaldı.

Karşılaşma sonrası Gaziantep maçında tek şut bile çekemeyen Norveçli golcü Sörloth'a terapi uygulandı.

Transfer haberleri sonrası teknik heyet, yıldız forvetle konuştu. Teknik heyet, Alexander Sörloth'un çıkan haberleri dikkate almamasını ve sadece futboluna odaklanmasını istedi.

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