Trabzonspor'a Yusuf Sarı müjdesi

Şiddetli baş ağrısı şikayeti bulunan Yusuf Sarı'ya apar topar koronavirüs testi yapıldı

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'a Yusuf Sarı müjdesi
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25 Şubat 2021 12:08
Önceki günkü idmana katılmayan ve şiddetli baş ağrısı şikayeti bulunan Yusuf Sarı'ya apar topar koronavirüs testi uygulandı.

22 yaşındaki oyuncuda korkulan olmadı ve test negatif sonuçlandı. Başakşehir sınavında attığı harika golle Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren Yusuf'ta, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde önemli bir problemin olmaması yönetimi ve teknik heyeti sevindirdi.

 



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