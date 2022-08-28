Trabzonspor'un yeni transferi tribünde!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı.
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Ajaxlı oyuncu Naci Ünüvar, Trabzon'a geldi.
Bordo-mavili kulüp ile kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen futbolcu, karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında yer aldı.
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Ajaxlı oyuncu Naci Ünüvar, Trabzon'a geldi.
Bordo-mavili kulüp ile kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen futbolcu, karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında yer aldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ