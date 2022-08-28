Trabzonspor'un yeni transferi tribünde!

Trabzonspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililerin transfer görüşmeleri yaptığı Naci Ünüvar karşılaşmayı tribünden izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni transferi tribünde!
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28 Ağustos 2022 23:02
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Ajaxlı oyuncu Naci Ünüvar, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili kulüp ile kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen futbolcu, karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında yer aldı.

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