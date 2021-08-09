Trabzonspor'un suni çim tedirginliği ortadan kalktı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde ile deplasmanda oynanacak maç için suni çim sahada antrenman yapmayı planlasa da sonrasında zeminin doğal yapıya yakınlığı ile buna gerek olmadığına karar verildi.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un suni çim tedirginliği ortadan kalktı!
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09 Ağustos 2021 13:18
UEFA Konferans Ligi'nde 3-3'ün rövanşında perşembe günü Molde ile Norveç'te karşılaşacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'yı kritik karşılaşmanın suni çimde oynanacak olması tedirgin etmişti.

Tecrübeli hoca bu nedenle antrenmanlarını suni çim sahada yapmayı planladı.

Fakat yapılan incelemelerde saha zemininin doğal yapıya çok yakın olduğu ve bu duruma gerek olmadığına kanaat getirildi.


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