Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacakları Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!
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18 Nisan 2025 17:03
Son güncelleme 18 Nisan 2025 17:04

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Denis Draguş  kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan ,Simon Banza, Enis Destan.

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