Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Denis Draguş kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan ,Simon Banza, Enis Destan.
📝Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
❌Onuralp Çevikkan
❌Ahmet Doğan Yıldırım
❌Hüseyin Türkmen
❌Serdar Saatçı
❌Denis Draguş pic.twitter.com/XxJJ6GWAaM
— Sporx (@sporx) April 18, 2025