Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.



Trabzonspor, 12. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 12 maç sonrası fileleri havalandırdı.



15. dakikada Djaniny'nin fileleri havalandırdığı pozisyonun öncesinde ise VAR uyarısıyla ofsayt tespit edildi.



Trabzonspor, 50. dakikada Abdülkadir Ömür ile ikinci golü buldu. Genç yetenek, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçından sonra tekrar golle buluştu.



Antalyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Amilton'dan geldi.



Namağlup serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 67'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor, 43 puanda kaldı.



Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise gelecek haftayı BAY geçip ardından Konyaspor'u konuk edecek.



TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, Majid Hosseini'nin yerine Edgar'a, cezalı Berat Özdemir'in yerine ise Abdülkadir Ömür'e görev verdi.



ABDÜLKADİR ÖMÜR, 18 MAÇ SONRA 11'DE



Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, sakatlandığı İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 35. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla 18 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.



Bordo-mavili ekipte iyileşen Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla 4 hafta sonra takımdaki yerini aldı.



ANTALYASPOR'DA 2 ÖNEMLİ EKSİK



Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, karşılaşmada forma giyemedi. Sakatlıkları düzelen Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk ise yedek kulübesinde yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Trabzonspor, ilk etkili atağında golü buldu. Djaniny'in pasında Ekuban, topu ceza yayı gerisindeki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Nwakaeme'nin yerden şutunda kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

31. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada soldan ceza alanına giren Djaniny'in yerden şutunda kaleci Boffin, topu yatarak çeldi.

45. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Djaniny'in karşı karşıya şutunda kaleci Boffin, tehlikeyi önledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada savunmada Ekuban'ın pasında, Hakan Özmert'in dokunduğu top Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu futbolcu da plase bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-0

66. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında altıpas içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1

85. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ileriye gönderdiği top ile savunma arkasında buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 82 Yusuf Sarı)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 82 Orgill), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Podolski (Dk. 57 Serdar Gürler) (Dk. 67 Sam)

Goller: Dk. 13 Nwakaeme, Dk. 49 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) Dk. 66 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Naldo, Dk. 77 Fredy, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 84 Ekuban (Trabzonspor)



