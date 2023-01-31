Trabzonspor'un 3 milyon euroluk teklifine ret!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo mavililer, hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdürürken maliyeti düşük ancak verimi yüksek isimler için masada…



Fırtına, Norveç ekibi Molde forması giyen 23 yaşındaki Ola Brynhildsen için Norveç basınının iddiasına göre resmi teklifini yaptı.



Ağırlıklı olarak santrfor olarak oynayan ancak her iki kanatta da görev alabilen genç oyuncu, bu sezon Molde ile 11 maça çıkarken 5 gol atıp 3 defa da asist katkısı sağladı. Norveç Televizyonu TV2'nin haberine göre; piyasa değeri 3 milyon Euro olan futbolcu için bordo- mavililer bu bedeli teklif etti ancak olumlu yanıt alamadı. Trabzonspor yönetiminin bonus maddeleri ile yeni bir teklif yapacağı da iddia edildi.



BRUNO PERES 3 HAFTA YOK!



Sakatlığı nedeniyle Hatay maçında riske edilmeyen Abdülkadir Ömür, Antalya maçıyla ilk 11'e geri dönüyor. Çalışmalarını sürdüren oyuncunun kasık bölgesindeki ağrılarının önemli oranda geçtiği ve bir hayli hırslı olduğu öğrenildi. Öte yandan Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi. Oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.





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