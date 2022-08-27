Trabzonspor, Umut Bozok transferini bitirdi!

Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona yaklaştı.
Bir süredir oyuncu ve kulübü ile görüşmeler yapan Bordo-mavili takım bu transferi bitirdi. Oyuncu kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek.
Anlaşmanın ise 3 yıllık olacağı ifade ediliyor.
Trabzonspor, Umut Bozok'un kulübü Lorient'e ise 2 milyon euro ve bonuslar ödeyerek bonservis konusunda anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu 20 golle krallık tacını takmıştı.
Bir süredir oyuncu ve kulübü ile görüşmeler yapan Bordo-mavili takım bu transferi bitirdi. Oyuncu kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek.
Anlaşmanın ise 3 yıllık olacağı ifade ediliyor.
Trabzonspor, Umut Bozok'un kulübü Lorient'e ise 2 milyon euro ve bonuslar ödeyerek bonservis konusunda anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu 20 golle krallık tacını takmıştı.