Trabzonspor, Umut Bozok transferini bitirdi!

Trabzonspor, Umut Bozok transferini bitirdi. Oyuncu kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Umut Bozok transferini bitirdi!
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27 Ağustos 2022 11:39
Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona yaklaştı.

Bir süredir oyuncu ve kulübü ile görüşmeler yapan Bordo-mavili takım bu transferi bitirdi. Oyuncu kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek.

Anlaşmanın ise 3 yıllık olacağı ifade ediliyor.

Trabzonspor, Umut Bozok'un kulübü Lorient'e ise 2 milyon euro ve bonuslar ödeyerek bonservis konusunda anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu 20 golle krallık tacını takmıştı. 



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