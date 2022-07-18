KAMPA YETİŞSİN İSTİYORLAR

DJENE İLE TEMAS SÜRÜYOR

TRABZONSPOR'U TAKİBE ALDI

JULIEN SICAK BAKIYOR

SON ADAY DENAYER

Trabzonspor'da gözler yeni transferlere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Slovacko maçı sonrasında "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" demişti. Bu net mesajı alan yönetim de çalışmalarını hızlandırdı.Bugüne kadar görüşülen ve bazı isimlerde imza aşamasına gelinmesine rağmen gerçekleşmeyen transfer süreçlerinden sonra yönetim yeni oyunculara yöneldi. Amaç 3 gün sonra başlayacak 2. kampa sağ stoperi yetiştirmek.Trabzonspor, son olarak İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın takım arkadaşı Dakonam Djene ile temaslar halinde. 2019 yılında transferi için Afrikalı oyuncuyu gündemine alan Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katamamamıştı.Tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için uğraş veren bordo-mavililer Şampiyonlar Ligi ön elemelere oyuncuyu yetiştirmeyi planlıyor. Dakonam Djene, Trabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe aldı. Oyuncunun Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe alması transferin ihtimallerini güçlendiriyor.Trabzonspor'da stoper için gündemdeki son isim Celtic forması giyinen Christopher Jullien oldu. 3 milyon bonservis istenen oyuncu için Trabzonspor resmi teklifini iletti. Maaş ve bonservis için pazarlıklar sürerken, oyuncunun Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi.Bordo- Mavili takımın gündemine yeni giren diğer isim ise serbest statü de bulunan ve Türkiye'de Galatasaray ile de ismi çok geçen Jason Denayer oldu. 27 yaşındaki Belçikalı stoperin menajeri oyuncuyu Trabzonspor'a önerirken, yönetim kurulu da ismi Abdullah Avcı'ya iletti.Tecrübeli teknik adam Denayer'in alınması yönünde görüş bildirince pazarlıklar başladı. Denayer'in ilk görüşmede imza parası da dahil olmak üzere 4 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor üst limit olan yıllık 1 milyon 500 bin Euro'luk maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar önerdi.