Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski için son bir teklif hazırlıyor.



Bordo-mavilililer, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret ve 500 bin Euro imza parası teklif edecek.



STOPERE CENK & MERT HAMLESİ



Bu arada Trabzonspor, Hosseini'nin takımdan ayrılmasından sonra gözünü yurt dışında oynayan iki Türk stopere dikti. Bordo-mavililer, Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Mert Çetin ve geçen sezon başı Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'dan birini kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.



İki oyuncu için henüz resmi teklif yapmayan yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve oyuncuların kulüpleriyle kısa süre içerisinde iletişime geçilmesinin planlandığı ifade edildi.



