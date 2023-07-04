Trabzonspor, Slovenya'ya ulaştı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları için Slovenya'ya geldi.
THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından başkent Lübliyana'ya ulaştı.
Havalimanında otobüse binen kafile, kamp yapacağı Kranj kentine hareket etti.
Trabzonspor, bu akşam TSİ 19.30'da Slovenya'da ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından başkent Lübliyana'ya ulaştı.
Havalimanında otobüse binen kafile, kamp yapacağı Kranj kentine hareket etti.
Trabzonspor, bu akşam TSİ 19.30'da Slovenya'da ilk çalışmasını gerçekleştirecek.