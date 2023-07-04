Trabzonspor, Slovenya'ya ulaştı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Slovenya'ya ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Slovenya'ya ulaştı
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04 Temmuz 2023 18:10
Trabzonspor, yeni sezon öncesi 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları için Slovenya'ya geldi.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından başkent Lübliyana'ya ulaştı.

Havalimanında otobüse binen kafile, kamp yapacağı Kranj kentine hareket etti.

Trabzonspor, bu akşam TSİ 19.30'da Slovenya'da ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

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