Trabzonspor, Slovakya'ya geldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ruzomberok ile karşılaşmak üzere Slovakya'ya geldi; bordo-mavili ekip bu akşam MFK Futbol Stadı'nda antrenman yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Slovakya'ya geldi
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24 Temmuz 2024 17:58
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya geldi.

Bordo-mavili kafile, THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan 2,5 saatlik uçuşla Poprad Havaalanı'na ulaştı.

Poprad Havaalanı'ndan karayolu ile Ruzemberok kentine gelen kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

Trabzonspor, maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda bu akşam antrenman yapacak.

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