UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya geldi.
Bordo-mavili kafile, THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan 2,5 saatlik uçuşla Poprad Havaalanı'na ulaştı.
Poprad Havaalanı'ndan karayolu ile Ruzemberok kentine gelen kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.
Trabzonspor, maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda bu akşam antrenman yapacak.
Bordo-mavili kafile, THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan 2,5 saatlik uçuşla Poprad Havaalanı'na ulaştı.
Poprad Havaalanı'ndan karayolu ile Ruzemberok kentine gelen kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.
Trabzonspor, maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda bu akşam antrenman yapacak.
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