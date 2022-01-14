Trabzonspor, Sivas'ta çok zorlanıyor

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 15 Ocak Cumartesi günü Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.



Sivas'taki maçlar



Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı.



Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.





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