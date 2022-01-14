Trabzonspor, Sivas'ta çok zorlanıyor

İki takım arasında ligde oynanan 31 maçta, Trabzonspor'un Sivasspor'a galibiyetlerde 15-8 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Sivas'ta çok zorlanıyor
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14 Ocak 2022 15:58
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 15 Ocak Cumartesi günü Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Sivas'taki maçlar

Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı.

Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.

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