Trabzonspor, Savic ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Savic ile anlaşmaya vardı
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23 Temmuz 2024 00:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı



BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu karşılaşmalarda 6 sarı kart gördü.

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