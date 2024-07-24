Oldukça heyecanlıyım ve taraftarlarımızı burada görmek çok heyecan verici. Transfer sürecim kolay değildi ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum."