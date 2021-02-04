Trabzonspor şampiyonluk için yeterli transfer yaptı mı?

Trabzonspor yeterli transfer yaptı mı?bu soruyu bordo-mavili camianın önemli isimlerine sordu, çarpıcı yanıtlar aldıBerat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı transferlerinin nokta atışı olduğuna dikkat çeken otoriteler, uzun lig maratonu için bu 3 ismin yetersiz olacağı görüşünde birleşti. En çarpıcı değerlendirme ise bordo-kavimi takımın eski golcüsü ve teknik direktör Tuncay Soyak'tan geldi.Soyak, "Sezon başında Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı ancak kulübün en yetkili ismi buna karşı çıkıp çapsız Newton ile devam kararı aldı. Yanlıştan geç de olsa dönüldü. Ancak Trabzonspor bu sezon da başarılı olamazsa bunun vebalini Abdullah Avcı'ya karşı çıkan öder" dedi.Alınan 3 transfer de tam isabet. Berat çok genç ve beğendiğim bir futbolcu. Trabzonspor'da başarılı olacağına inanıyorum. Bakasetas bu ligin en iyi orta sahalarından birisi. İlk maçta uyum sorunu yaşadığı göründü ancak bunu aşacaktır. Takımı faydası olacak bir futbolcu. Yunus Mallı'yı hepimiz biliyoruz. Kendini toparladığı anda bir çok bölgedeki eksiği giderir. Ancak 'bu 3 oyuncu yeter mi?' derseniz ben yetmez derim. Çünkü birçok bölgede eksik var. Bekler idare ediyor. biri sakatlansa, ya da hasta olsa o zaman ne yapılacak? Kadronun yetersizliğine rağmen Abdullah Avcı takıma ciddi bir dinamizm getirdi. Kolay değil, 6 puandan aldığınız takıma 30 puan kazandırıyorsunuz. Demek ki oyuncularla iletişimi iyi. Elbette onları iyi hazırlıyor.Şimdi ben şunu merak ediyorum ve soruyorum; sezon başında Abdullah Avcı ile anlaşılmasına rağmen bu işin olmaması için kim uğraştı? Abdullah Avcı'nın yerine çapsız Newton'u takımın başına getirip Trabzonspor'u küme düşme hattına kim getirdi? Biz bunu biliyoruz elbet. Eğer Trabzonspor bu sezon da başarısız olursa o kişi bunun vebalini öder. Bu böyle biline. Abdullah Avcı 3 haftadır aynı takımı çıkarıyor. Tıpkı Ahmet Suat hoca gibi. Zaten onu örnek alıp şapka takması çok güzel oldu. Bu şapka olayı şehre hava getirir.Trabzonspor'un kadrosuna kattığı isimler umarım başarıl olurlar. Hepimizin beklentisi bu yönde. Berat çok genç. Bakasetas Alanyaspor'da iyi işler yaptı. Bu nedenle de Trabzonspor'un transfer listesine girdi. Yunus Mallı uzunca bir süredir oynamıyor. Abdullah Avcı'nın ona ciddi bir program hazırlaması şart. Çok ihtiyaç duyulan 3 bölgeye bu isimler alındı. Ancak takımın kulübesi çok yetersiz. Malum zor dönem geçiriyoruz. Oyuncular çok kısa süre içinde üst üste maçlar oynuyor. Bu nedenle de sakatlıklar çok oluyor. Örneğin Abdülkadir Ömür sakatlandı. Uzunca bir süre de olmayacak. Abdulkadir Parmak da sakatlanmış. O da yine 2-3 maç kaçırır. Bu nedenle alternatifli bir kadro lazım. Sanırım ekonomik sıkıntılardan dolayı fazla oyuncu alamadık. Bir de pandemi olayı var. Allah göstermesin 3-4 futbolcu pozitif çıkarsa o zaman ne yapacağız. Bunun planlamaları yapılmalıydı. Yine de sakatlığın olmaması için iyi dileklerimizi sunalım. Beklere takviye gerekirdi. Olmadı. Şu an bu sıkıntıları çözecek kişi Abdullah Avcı. Alternatifler için teknik ekibiyle birlikte çalışmalar yapıyordur.Trabzonspor, Abdullah Avcı ile her geçen hafta ivmesini yukarıya taşıyor. Beşiktaş galibiyeti zirve iddiasını daha da güçlendirdi. Ara transfer döneminde kadrodan 5 kişi gönderildi. Diabate, Plaza, Bilal, Pereira ve Campi takımdan ayrıldı. Zaten kadro yapısı yetersizdi. Addullan Avcı bunları gönderinken muhtemelen 7 oyuncu istemiştir. Ancak yalnızca 3 oyuncu alındı. Berat, Bakasetes ve Yunus Mallı kariyerli futbolcular. Şimdi Serkan Asan sakatlansa, ya da Marlon hastalık geçirse ne olacak. Lig uzun bir maraton. Sanırım ekonomik nedenlerden az transfer yapıldı. Yoksa Abdullah hoca bu eksik yerler için mutlaka takviye istemiştir diye düşünüyorum.Trabzonspor 3 tane oyuncu aldı. Berat, geldiği günden beri fayda sağlıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. İlerleyen süreçte çok farklı rakamlara satılabilir zaten bu düşünceyle transfer edildi. Takıma sağladığı fayda da gözle görülür şekilde belli oluyor. Bakasetas ise yine çok değerli bir oyuncu. Gelen oyuncuları aslında şu şekilde değerlendirebiliriz, bu 3 oyuncunun da kalitesini kimse tartışamaz.Ama bu oyuncuların havayı yakalaması da çok önemli. Çünkü gelip, o havayı yakalayamadan giden oyuncular oldu bunu sadece Trabzonspor değil Türkiye genelinde söyleyebiliyorum. Bakasetas, bütün büyük takımların çok istediği bir oyuncuydu. Trabzonspor bu anlamda bir sürpriz yaptı. Hiç adı anılmazken, bir anda herkesi geride bırakarak oyuncuyu almayı başardı.Yunus Mallı keza aynı şekilde çok faydalı bir oyuncuydu. Biz Trabzonspor'u değerlendirirken ne diyorduk, evet sahada bir kadro var ama yedek kulübesinde bekleyen çok hamle oyuncusu yoktu. Şimdi hocanın eli çok kuvvetlendi. Abdullah Avcı gelirken hepimizin kafasında soru işaretleri vardı, takımın yeterli olmadığına dair. Ama Avcı'nın gelmesiyle aynı oyuncuların form grafiği yükseldi. Süper Kupa'yı da kazandılar. Geldiğinden bu yana sadece 1 lig mağlubiyeti aldılar. Ben buna Abdullah Avcı katkısı diyebilirim. Avcı hem fiziksel açıdan hem de mental anlamda kısa sürede oyuncuları toplamayı da başardı. Trabzonspor, Beşiktaş maçı ile şunu gösterdi, zirvenin ortaklarından. Ben şampiyonluk kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü daha çok şey değişecek özellikle de yoğunlaşan fikstür programıyla birlikte.Abdullah Hoca'da bu gelen transferlerle birlikte bu süreç için elini kuvvetlendirdi. Aslında bir forvet transferi de bekliyorduk. Sol tarafınızda Nwakaeme, sağ tarafınızda Ekuban oynuyor ki Bakasetas ve yunus Mallı gibi oyuncuları da kadroya kattınız. Abdülkadir Ömür'ü maalesef şu süreçte sakatlığından dolayı sayamıyoruz. Bu kadar kaliteli takımın içine çok kaliteli bir forvet olsaydı çok farklı olabilirdi. Elimizde ki malzemeye gelirsek, Djaniny iyi oyuncu ama Trabzonspor'un beklentilerinde olan bir oyuncu değil. 10 dakika oynuyor, 70 dakika yok. Merkez santrafor olarak başlıyor oyuna ama kenarlara deplase olan bir oyuncu. Ortayı çok boşaltan bir oyuncu.Trabzonspor'un buraya mutlaka bir transfer yapması gerekiyordu ama olmadı. Crivelli ve Koita'nın adı geçti son saatlerde ama rakamlarda çok yüksek olduğu için hocada çok zorlayamadı. Afobe bir rotasyon oyuncusu ama bana kalırsa Djaniny'de bir rotasyon oyuncusu. Bana kalırsa zaten Abdullah Hoca'da buraya bir transfer yaparak Djaniny'yi yedeğe çekip Afobe'yi elden çıkartmayı planlıyordu. Olmadı. Bu süreçte Trabzonspor, santrafor eksikliği inşallah çekmez ama çekebilir gibi görünüyor.