Trabzonspor-Ruzomberok biletleri satışta

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor-Ruzomberok biletleri satışta
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29 Temmuz 2024 12:37
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabakada Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Bordo-mavili kulüp Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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