Trabzonspor - Rizespor maçının saati değişti!

Trabzonspor'un Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının saati değişti.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşma, aynı gün Trabzon'da saat 16.00'da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması nedeniyle saat 19.00'a alındı.
TFF, daha önce Trabzonspor ile Rizespor arasındaki mücadelenin 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağını açıklamıştı.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşma, aynı gün Trabzon'da saat 16.00'da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması nedeniyle saat 19.00'a alındı.
TFF, daha önce Trabzonspor ile Rizespor arasındaki mücadelenin 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağını açıklamıştı.