Trabzonspor Petrol Ofisi, Beşiktaş'a şans tanımadı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Trabzonspor Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti.



Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi bordo mavililer 2-0 kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 56'da Diyorakhon Khabibullaeva ile 86. dakikada Diana Lucas Msewa kaydetti.



Bordo mavililer, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 38 yaptı. Beşiktaş ise 40 puanda kaldı.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin gelecek haftasında Trabzonspor, Fatih Vatanspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş, Bornova HİTAB'ı konuk edecek.





