Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz kabri başında anıldı

Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz vefatının 1'inci yıldönümünde kabri başında anıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz kabri başında anıldı
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24 Nisan 2025 16:34
Mehmet Ali Yılmaz için ilk anma saat 11.00'de İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinde gerçekleşti. Siyaset, iş dünyası, spor, sanat ve yakınlarının yer aldığı anmada, kuran okundu dualar edildi. Daha sonra anma törenine katılanlar birer konuşma gerçekleştirdi.

Kabri başında anılan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz için akşam İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nde mevlid okundu.

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz adına, Trabzon İskenderpaşa Camii'nde de mevlit okundu.

Sevenleri, unutulmaz ismi, vefatının 1'inci yıldönümünde bir kez daha yad etti.

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