SOSA KADROYA ALINMADI

TRABZON'UN GOL AYAKLARI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

87 günün ardından geri dönen Süper Lig'de lider, 27. haftada deplasmandaile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı ve ara sonrasında mutlu bir başlangıç yaptı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Nwakaeme, 52. dakikada penaltıdan Ekuban ve 84. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Göztepe'nin tek sayısını 57. dakikada Alpaslan Öztürk penaltıdan kaydetti. Trabzonspor'da Guilherme, 28. ve 41. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve bordo-mavili ekip karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü.Bu sonuçla yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 56 yaptı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Göztepe ise son 5 maçının 4'ünden yenilgi ile ayrılmış oldu ve 37 puanda kaldı.Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.Göztepe maçının kafilesine dahil edilerek İzmir'e götürülen Sosa, sağlık ekibi ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yaptığı son değerlendirmenin ardından Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.Jose Sosa, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor forması giyememiş ve 25 maçta ise sahadaki yerini almıştı. Sosa, 25 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta birer gol atan Nwakaeme ve Ekuban, Sörloth ile birlikte inanılmaz bir skor katkısına da imza attı.Trabzonspor forması altında bu sezon çıktıkları maçlarda toplam 68 gole direkt katkı sağlayan Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth üçlüsü bu alanda Avrupa'nın önde gelen "üçlü" yıldızlarıyla da yarıştı.Trabzonspor forması altında bu sezon 14 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Nwakaeme'ye 8 gol, 5 asistlik performansla Ekuban katkı sağladı.Sörloth ise Süper Lig kariyerinde ilk kez 5 maç üst üste bir maçta gol atamamasına rağmen Trabzonspor'a bu sezon 25 gol, 8 asistlik bir katkı yaptı.2. dakikada defansın hatasından yararlanıp topu ceza sahası içine sürükleyen Sörloth'un pasında topla buluşan Novak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere attı.4. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı yine kaleci Beto kornere çeldi.6. dakikada defansın hatasında meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Halil Akbunar'ın pasında, Castro'nun vuruşunda top kalenin yanından auta gitti.16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza alanı içinde altı pasta iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan 2 oyuncuyu çalımlayıp vurduğu top, direğin yanından auta gitti.27. dakikada Novak'ın sol kanattan yaptığı ortada defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Abdülkadir Ömür'un şutunda top, direğin üstünden auta çıktı.28. dakikada Guilherme'nin hareketi sonrası Castro ceza sahası önünde yerde kaldı. Ceza yayının hemen dışında serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.34. dakikada Sörloth, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Ekuban'a attı. Ekuban'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.37. dakikada Jerome'nin sağ taraftan ortasında defanstan dönen topu alan Castro, meşin yuvarlağı Soner Aydoğdu'na verdi. Soner Aydoğdu'nun şutunda, top dışarı gitti.41. dakikada Guilherme, orta sahada Castro'ya yaptığı müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.