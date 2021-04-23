Trabzonspor, Karagümrük maçına iki eksikle çıkacak

Süper Lig'de bu hafta sonu Fatih Karagümrük' ağırlayacak Trabzonspor'da iki isim forma giyemeyecek.

Haber; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Karagümrük maçına iki eksikle çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 14:29
Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.