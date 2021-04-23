Trabzonspor, Karagümrük maçına iki eksikle çıkacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemeyecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemeyecek.