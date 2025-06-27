Trabzonspor, Jeremie Boga ile imzaya çok yakın

Yeni sezon öncesi kadrosunu Wagner Pina ile güçlendiren ve Kamerunlu stoper Christopher Wooh ile de imza aşamasına gelen Trabzonspor, rotasını yeniden hücum hattına çevirdi.
BOGA İÇİN TAKTİK DEĞİŞTİ
Bordo-mavililerin bu bölge için listenin başına yazdığı isim ise Jeremie Boga. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da doğruladığı ve bonservisinin yüksek olduğunu söylediği Boga için taktik değiştirildiği öğrenildi.
KİRALAMA TEKLİFİ SUNULDU
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, fiziksel gücü, sürati ve bire birdeki etkili performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin listesinde üst sıralarda yer alan Boga için yönetimin zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifi sunduğu ifade edildi. Fransız kulübünün ve 28 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
BOGA İÇİN TAKTİK DEĞİŞTİ
Bordo-mavililerin bu bölge için listenin başına yazdığı isim ise Jeremie Boga. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da doğruladığı ve bonservisinin yüksek olduğunu söylediği Boga için taktik değiştirildiği öğrenildi.
KİRALAMA TEKLİFİ SUNULDU
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, fiziksel gücü, sürati ve bire birdeki etkili performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin listesinde üst sıralarda yer alan Boga için yönetimin zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifi sunduğu ifade edildi. Fransız kulübünün ve 28 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
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