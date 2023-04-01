Trabzonspor için fırsat haftası! İşte o senaryo...

Bordo-Mavililer'de Ertuğrul Doğan resmen başkanlık koltuğuna oturdu, Orhan Ak da sezon sonuna kadar resmen Fırtına'nın yeni hocası oldu. İkili bu şekilde ilk resmi maçlarına bugün Kayserispor karşısında çıkacak. Trabzonspor'u büyük bir fırsat bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için fırsat haftası! İşte o senaryo...
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01 Nisan 2023 10:41
Trabzonspor'u Kayserispor maçı öncesi büyük bir fırsat bekliyor. Karadeniz ekibi, Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bu hafta ciddi avantaj sağlayabilir.

Öyle ki lider Galatasaray ile Adana Demirspor oynuyor. Yarın ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var.

Adana Demir puan kaybeder, Trabzonspor kazanırsa, Bordo-Mavililer 4. sıraya çıkacak. Beşiktaş'ın yenilmesi durumunda ise 3. sıra ile olan fark 2 puana düşecek.

Mevcut lig tablosunda, Galatasaray'ın 60, Fenerbahçe'nin 54, Beşiktaş'ın 49, Adana Demirspor'un ise 45 puanı bulunuyor. Bordo-Mavililer 44 puanda.

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