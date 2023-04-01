Trabzonspor için fırsat haftası! İşte o senaryo...

Trabzonspor'u Kayserispor maçı öncesi büyük bir fırsat bekliyor. Karadeniz ekibi, Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bu hafta ciddi avantaj sağlayabilir.



Öyle ki lider Galatasaray ile Adana Demirspor oynuyor. Yarın ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var.



Adana Demir puan kaybeder, Trabzonspor kazanırsa, Bordo-Mavililer 4. sıraya çıkacak. Beşiktaş'ın yenilmesi durumunda ise 3. sıra ile olan fark 2 puana düşecek.



Mevcut lig tablosunda, Galatasaray'ın 60, Fenerbahçe'nin 54, Beşiktaş'ın 49, Adana Demirspor'un ise 45 puanı bulunuyor. Bordo-Mavililer 44 puanda.





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