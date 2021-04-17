Süper Lig'de 35. hafta maçında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Trabzonspor'un golünü 22. dakikada Jorge Djaniny kaydetti. Bordo-mavili takımda bu sezon 26 lig maçına çıkan Jorge Djaniny, 6 gollük performans sergiledi.Hatayspor'da 90+4'de Mame Diouf penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır'a takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet Çörekçi'nin penaltı kullanılmadan içeri girdiği tespit edildi ve vuruş tekrarlandı. Bu kez 90+6. dakikada Aaron Boupendza topun başına geldi ve golü atarak takımına 1 puanı kazandırdı.Trabzonspor'da 14 hafta sonra sahalara dönen Abdülkadir Ömür, 89. dakikada Jorge Djaniny'nin yerine oyuna girdi.Hatayspor'un flaş isimlerinden Aaron Boupendza, Trabzonspor maçında gol atarak, 5 hafta sonra fileleri havalandırmış oldu. Boupendza gol sayısını 19'a çıkarttı.Ligde son 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 59'a yükseltti. Galatasaray'ı yendikten sonra çıktığı 2 lig maçını kaybeden, Trabzon'da puan alan Hatayspor 50 puana ulaştı.Süper Lig'de çarşamba günü Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.(71) Beşiktaş (33 Maç)(66) Fenerbahçe (33 Maç)(62) Galatasaray (33 Maç)(59) Trabzonspor (34 Maç)Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, son oynadığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre sahada 4 değişiklikle yer aldı.Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine Serkan Asan'a, cezalı Hugo'nun yokluğunda Hosseini'ye görev verdi.Avcı, hücum hattında ise sakatlanan Yunus Mallı'nın yerine tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi, Flavio'nun yerine de Yusuf Sarı'yı görevlendirdi.Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-045+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.74. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Flavio'nun kafa vuruşunda, kaleci Munir, topun sahibi oldu.75. dakikada Boupendza'nın sağ taraftan pasında, Diouf, topu Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcu uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.78. dakikada orta alanın sağ çizgisinden aldığı topla rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.90+2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Boupendza, Flavio'nun hareketi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.90+4. dakikada Diouf'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi. Ancak ceza alanına bordo-mavili futbolcuların erken girmesi nedeniyle pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlatma kararı verdi.90+6. dakikada bu kez penaltıyı kullanan Boupendza, meşin yuvarlağı filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1Medical ParkZorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa SönmezUğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 66 Flavio), Yusuf Sarı (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 79 Berat Özdemir), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Dk. 85 Billong), Santos, Katranis, Ribeiro (Dk. 69 Muhammed Mert), Aabid (Dk. 85 Akomadi), Traore, Kamara (Dk. 88 Burak Can Çamoğlu), Boupendza, DioufDk. 22 Djaniny (Trabzonspor) Dk. 90+6 Boupendza (penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)Dk. 15 Baker, Dk. 60 Abdulkadir Parmak, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 58. Santos, Dk. 60 Riberio, Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90+7 Traore) (Atakaş Hatayspor)