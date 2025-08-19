19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Trabzonspor, golcüleriyle lige iyi başladı

Trabzonspor, Süper Lig'İn 2025-26 sezonuna golcüleri Paul Onuachu ve Felipe Augusto ile iyi bir başlangıç yaptı.

calendar 19 Ağustos 2025 12:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, golcüleriyle lige iyi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



rendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında galip gelen Trabzonspor, golcü oyuncularının skora katkısıyla son dönemlerin en iyi başlangıcını yaptı.

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada da deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 6 puan elde ederek son 3 sezon içinde en iyi ilk 2 haftayı geride bıraktı.

Trabzonspor'a bir sezonluk aranın ardından Southampton Kulübü'nden bonservisiyle geri dönen Paul Onuachu Kocaelispor, Belçika ekibi Cercle Brugge'den kadroya katılan 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto da Kasımpaşa maçında attığı gollerle ilk 2 haftada 6 puanlık katkı verdi.


SON 3 SEZONDA EN İYİ BAŞLANGIÇ

2022-2023 sezonun ilk 2 haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u da sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puan elde eden Trabzonspor, daha sonra lig başlangıçlarında zorlandı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda sahasında Antalyaspor karşısında 1-0 galip gelirken Galatasaray'a ise deplasmanda 2-0 yenilerek 3 puanda kaldı.

Geçen sezon ise Karadeniz ekibi, deplasmanlarda Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor maçlarından golsüz beraberlikle dönmüştü.

DOĞAN DÖNEMİNDE EN İYİ BAŞLANGIÇ

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki en iyi lig başlangıcını Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 3 puan, geçen sezon da ilk hafta Abdullah Avcı, ikinci haftada da İhsan Derelioğlu yönetimindeki 2 maçta 2 beraberlikle 2 puan toplamıştı.

Karadeniz ekibi, 2 haftada 6 puan elde ederek 26 Mart 2023'te başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan döneminde lig başında en fazla puanı topladı.

GEÇEN SEZONDAN ÇOK FARKLI

Trabzonspor, bu sezonun ilk 2 haftasında, geçen sezonun ilk 5 haftasından daha fazla puan topladı.

Bu sezon ilk 2 haftada 6 puanı hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, geçen sezon ilk 5 haftada 5 beraberlikle 5 puan toplayarak kötü bir başlangıç yapmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.