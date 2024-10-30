Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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30 Ekim 2024 18:12
Son güncelleme 30 Ekim 2024 18:44
Trendyol Süper Lig;'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Hakem Arda Kardeşler Trendyol Süper Lig'İn 11. haftasında maç yönetmeyecek.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri;

1 EKİM CUMA

Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

2 EKİM CUMARTESİ

Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın

Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 EKİM PAZAR 

Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol

Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 EKİM PAZARTESİ

Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
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