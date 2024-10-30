Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig;'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.
Hakem Arda Kardeşler Trendyol Süper Lig'İn 11. haftasında maç yönetmeyecek.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri;
1 EKİM CUMA
Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
2 EKİM CUMARTESİ
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 EKİM PAZAR
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 EKİM PAZARTESİ
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Hakem Arda Kardeşler Trendyol Süper Lig'İn 11. haftasında maç yönetmeyecek.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri;
1 EKİM CUMA
Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
2 EKİM CUMARTESİ
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 EKİM PAZAR
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 EKİM PAZARTESİ
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu