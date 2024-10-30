Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman taraftarı alınmayacak

Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre; Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman taraftarı alınmayacak
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30 Ekim 2024 13:40
Son güncelleme 30 Ekim 2024 14:02
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.

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