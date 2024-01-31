Trabzonspor evinde yokları oynuyor

Trabzonspor, ligde 3. olmasına rağmen iç saha sonuçları baz alınarak yapılan puan tablosunda kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor evinde yokları oynuyor
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31 Ocak 2024 12:55
Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşüşünü sürdüren Trabzonspor, bu sezon özellikle iç saha maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor.

Bordo-mavili ekip, Nenad Bjelica yönetiminde evinde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplarken, Abdullah Avcı yönetiminde ise 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle yine aynı puana ulaştı.

11 puanı ise çimlere gömdü. Trabzonspor, ligde üçüncü olmasına rağmen iç saha müsabakaları baz alınarak yapılan puanlamada 9. sırada yer aldı.

Bunun yanı sıra evinde ilk 9 maçta yediği 8 golü son iki iç saha maçında kalesinde gördü. Fırtına ayrıca, 130 hafta sonra üst üste üç karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı.

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