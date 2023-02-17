Trabzonspor Dergisi, AFAD'a 300 bin TL bağışlayacak

Trabzonspor Dergisi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle AFAD'a 300 bin TL bağışta bulunulacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Dergisi, AFAD'a 300 bin TL bağışlayacak
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17 Şubat 2023 14:12
Trabzonspor Dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla AFAD'a 300 bin lira bağışta bulunacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'yi büyük hüzne boğan deprem felaketinden zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor Dergisi'nin de depremden etkilenenler için 6 ay boyunca her ay 50 bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira AFAD'a bağışta bulunacağı kaydedildi.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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