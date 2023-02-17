Trabzonspor Dergisi, AFAD'a 300 bin TL bağışlayacak

Trabzonspor Dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla AFAD'a 300 bin lira bağışta bulunacak.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'yi büyük hüzne boğan deprem felaketinden zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, Trabzonspor Dergisi'nin de depremden etkilenenler için 6 ay boyunca her ay 50 bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira AFAD'a bağışta bulunacağı kaydedildi.





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