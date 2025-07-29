Trabzonspor, Davy Klaassen'de sona doğru!

Trabzonspor'un, merkez orta sahasını Hollanda'da buldu. 32 yaşındaki Davy Klaassen ile prensip anlaşmasına varıldı öne sürüldü. Kulübü Ajax ile küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor.
AJAX SATMAYA SICAK
İddialara göre, Trabzonspor'da bu hafta hareketli saatler yaşayacak. Bordo-mavili ekip Ajax'ın tecrübeli merkez orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i getiriyor. Hollanda basını, iki yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Ajax'ın Klaassen'i makul bir fiyata bırakabileceğini yazdı. Fırtına, geçen sezon transfer edemediği oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.
HEITINGA, GÖZDEN ÇIKARDI
Ajax'ın yeni teknik direktörü Heitinga, sezon öncesi kampta çok süre tanıdığı oyuncunun performansından memnun kalmadı, merkez orta sahaya transfer istedi. Bu nedenle Ajax'ın Klaassen'i piyasa değerinin (3 milyon euro) bile altında bir rakama bile Trabzonspor'a vermeye hazır olduğunu Hollanda basını yazdı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ajax'ta geçiren tecrübeli futbolcu, 35 karşılaşmada sahada yerini alırken 8 gol kaydedip 2 de asist yaptı.
AJAX SATMAYA SICAK
İddialara göre, Trabzonspor'da bu hafta hareketli saatler yaşayacak. Bordo-mavili ekip Ajax'ın tecrübeli merkez orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i getiriyor. Hollanda basını, iki yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Ajax'ın Klaassen'i makul bir fiyata bırakabileceğini yazdı. Fırtına, geçen sezon transfer edemediği oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.
HEITINGA, GÖZDEN ÇIKARDI
Ajax'ın yeni teknik direktörü Heitinga, sezon öncesi kampta çok süre tanıdığı oyuncunun performansından memnun kalmadı, merkez orta sahaya transfer istedi. Bu nedenle Ajax'ın Klaassen'i piyasa değerinin (3 milyon euro) bile altında bir rakama bile Trabzonspor'a vermeye hazır olduğunu Hollanda basını yazdı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ajax'ta geçiren tecrübeli futbolcu, 35 karşılaşmada sahada yerini alırken 8 gol kaydedip 2 de asist yaptı.