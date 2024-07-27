Trabzonspor'dan Wout Weghorst görüşmesi!

Son olarak eski forveti Paul Onuachu için bonuslarla birlikte 7 milyon Euro teklifi yapan Trabzonspor bu transferde istediği sonucu henüz alamadı.
Bu gelişmenin ardından bordo mavili ekip, Burnley forması giyen Wout Weghorst ile görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR!
İngiliz ekibinden izin alan Trabzonspor oyuncu için ikna çabalarına devam ederken önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
Yaklaşık on gündür süren görüşmelerde Trabzonspor'un oldukça istekli olduğu ifade ediliyor. Kulübün oyuncuyu ikna ettikten sonra Burnley'e resmi teklif yapması ve transferi bitirmesi bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık geçirdi. Weghorst, Alman ekibinde 30 maça çıktı ve 7 gol, 4 asist yaptı.
Bu gelişmenin ardından bordo mavili ekip, Burnley forması giyen Wout Weghorst ile görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR!
İngiliz ekibinden izin alan Trabzonspor oyuncu için ikna çabalarına devam ederken önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
Yaklaşık on gündür süren görüşmelerde Trabzonspor'un oldukça istekli olduğu ifade ediliyor. Kulübün oyuncuyu ikna ettikten sonra Burnley'e resmi teklif yapması ve transferi bitirmesi bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık geçirdi. Weghorst, Alman ekibinde 30 maça çıktı ve 7 gol, 4 asist yaptı.
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