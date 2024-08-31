Trabzonspor'dan Serdar Saatçı hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Braga'da forma giyen Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Serdar Saatçı hamlesi
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31 Ağustos 2024 15:52
Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmanın merkezine Stefan Savic ve Arseniy Batagov'u alan bordo-mavili takım, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı.

Bordo-mavililer, Baniya'nın ayrılmasının ardından Braga forması giyen eski Beşiktaşlı stoper Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.

İlk görüşmede Portekiz ekibi, 21 yaşındaki oyuncusuna yüksek bonservis talep etti. Ancak Serdar Saatçı'yı gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Braga'nın, en son yapılan satın alma opsiyonlu kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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