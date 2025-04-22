Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol Folcarelli

Trabzonspor, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol Folcarelli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2025 15:05

Trabzonspor, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin durumu için bir açıklama yaptı. 

Bordo mavililer, Fransız oyuncunun sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. 

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

 

 

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery