Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
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03 Ocak 2024 13:56
Trabzonspor, Stefano Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır"

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