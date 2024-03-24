Trabzonspor'dan Borna Barisic hamlesi!

Trabzonspor yeni sezon için transferde elini çabuk tutmayı hedefliyor. Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda transferde hızlı ve isabetli adımlar atan Karadeniz ekibi bu yıl da aynı stratejiyi izleyecek.
Ara transferde Borussia Dortmund'dan Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo-mavililerin, Glasgow Rangers'da forma giyen Hırvat sol bek Borna Barisic'i de renklerine bağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki Barisic'in İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek.
PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI
Glasgow Rangers'da 6 yıldır forma giyen ve sözleşmesini yenilemek istemeyen deneyimli sol bekin Trabzonspor'dan gelen teklifi prensipte kabul ettiği belirlendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda en çok görmek istediği isimlerden biri olan Hırvat futbolcuyla maddi konularda büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Glasgow Rangers'da 230 resmi maça çıkarken 10 gol, 54 asiste imza atan Borna Barisic bu sezon ise 29 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Barisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla çıktığı 35 maçta ise 1 gol atarken 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
İSTİKRAR PROBLEMİ
Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra bir türlü istikrar yakalayamadı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de zirve yarışından çok erken koparken Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran bordo-mavili takım, teknik patron Abdullah Avcı yönetimindeki 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Karadeniz ekibi son 1 yılda ligde çıktığı 41 maçta taraftarını mutlu edemedi. Bu maçlarda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Trabzonspor 62 puan toplarken, 61 puan kaybetti.
Ara transferde Borussia Dortmund'dan Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo-mavililerin, Glasgow Rangers'da forma giyen Hırvat sol bek Borna Barisic'i de renklerine bağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki Barisic'in İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek.
PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI
Glasgow Rangers'da 6 yıldır forma giyen ve sözleşmesini yenilemek istemeyen deneyimli sol bekin Trabzonspor'dan gelen teklifi prensipte kabul ettiği belirlendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda en çok görmek istediği isimlerden biri olan Hırvat futbolcuyla maddi konularda büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Glasgow Rangers'da 230 resmi maça çıkarken 10 gol, 54 asiste imza atan Borna Barisic bu sezon ise 29 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Barisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla çıktığı 35 maçta ise 1 gol atarken 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
İSTİKRAR PROBLEMİ
Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra bir türlü istikrar yakalayamadı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de zirve yarışından çok erken koparken Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran bordo-mavili takım, teknik patron Abdullah Avcı yönetimindeki 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Karadeniz ekibi son 1 yılda ligde çıktığı 41 maçta taraftarını mutlu edemedi. Bu maçlarda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Trabzonspor 62 puan toplarken, 61 puan kaybetti.