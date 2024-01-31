Trabzonspor'da yeni sözleşme: Enis Destan

Trabzonspor, Enis Destan'la sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl uzatma konusunda anlaştı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da yeni sözleşme: Enis Destan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2024 15:27
Trabzonspor, Enis Destan'ın sözleşmesini uzatıyor.

Bordo-mavilililer, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 4+1 yıllığına uzatmak için genç golcüyle anlaşma sağladı. Böylece Enis'in sözleşmesi 2028 yılına kadar sürecek.

Trabzonspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan Enis Destan, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery