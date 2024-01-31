Trabzonspor'da yeni sözleşme: Enis Destan

Trabzonspor, Enis Destan'ın sözleşmesini uzatıyor.
Bordo-mavilililer, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 4+1 yıllığına uzatmak için genç golcüyle anlaşma sağladı. Böylece Enis'in sözleşmesi 2028 yılına kadar sürecek.
Trabzonspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan Enis Destan, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Bordo-mavilililer, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 4+1 yıllığına uzatmak için genç golcüyle anlaşma sağladı. Böylece Enis'in sözleşmesi 2028 yılına kadar sürecek.
Trabzonspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan Enis Destan, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.