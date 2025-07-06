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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor

Trabzonspor'da hedef, Erzurum kampına iki yeni transfer yetiştirmek.

calendar 06 Temmuz 2025 18:14 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 18:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim Erzurum kampına 2 transferi daha yetiştirmek istiyor.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde ilk imza, Portekiz'in Estoril Praia takımından 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile atıldı. Genç oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bu transferin ardından, 2023-24 sezonunda bordo-mavililerde forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Nijeryalı golcü Paul Onuachu da bonservisiyle kadroya dahil edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'a yaklaşık 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen bordo-mavililer, 2.01 boyundaki forveti yeniden takıma kazandırdı.

ERZURUM KAMPINA KADAR İKİ TRANSFER HEDEFİ


Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda önümüzdeki hafta içinde iki transferin daha sonuçlandırılması ve bu oyuncuların 15 Temmuz'da başlayacak olan Erzurum kampına yetiştirilmesi planlanıyor. Yönetim, özellikle kanat ve orta saha bölgeleri için temaslarını sıklaştırırken, yabancı kontenjanı nedeniyle bazı ayrılıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.

FATİH TEKKE'NİN SİSTEMİ ŞEKİLLENİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından hem oyun felsefesi hem de kadro mühendisliği konusunda ciddi bir değişim süreci başladı. Özellikle hızlı ve pres gücü yüksek bir takım kurmayı hedefleyen Tekke'nin yapılacak takviyelerle oyun planını oturtması bekleniyor.

 

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