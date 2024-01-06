Trabzonspor'da Tonio Teklic anlaşmazlığı

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Tonio Teklic geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Grozny ile anlaşmaya varmıştı. Hırvat 24 yaşındaki oyuncu için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Tonio Teklic anlaşmazlığı
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06 Ocak 2024 14:28
Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic için Rusya'nın Akhmat Grozny kulübüyle kiralık anlaşma sağladı.

Ancak sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlık var. Trabzonspor 1 milyon euro talep ederken, Grozny bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 resmi maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.
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