Trabzonspor'da Tonio Teklic anlaşmazlığı

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic için Rusya'nın Akhmat Grozny kulübüyle kiralık anlaşma sağladı.
Ancak sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlık var. Trabzonspor 1 milyon euro talep ederken, Grozny bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 resmi maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.
Ancak sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlık var. Trabzonspor 1 milyon euro talep ederken, Grozny bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 resmi maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.
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