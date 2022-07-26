Trabzonspor'da stopere yeni aday; Diakhaby

Sağ stoper arayışlarına tam gaz devam edengörüşmelere başlanan son isim Valencia'danoldu…Sözleşmesinin son yılına giren Gineli stoper için Bordo-mavililer, İngiltere'de yaşayanile temas kurdu. Oyuncunun şartları öğrenildi. Valencia'nın oyuncuyla ilgili fikirleri soruldu.Valencia'nın sözleşme yenileme için herhangi bir hamle yapmadığını söyleyen Rus menajer, Trabzonspor tarafına,mesajı gönderdi.Trabzonspor cephesi ise İspanyol basınını izledi. Valencia'nıncivarında bir rakamla Diakhaby'yi bırakma niyetinde olduğunu belirledi. Trabzonspor'un stoper için böyle bir rakam vermeye niyeti yok. Ancak İspanya piyasasını yakından takip eden Türk menajerler Valencia'nın çok daha altına bir rakama 1.92'lik devi alabileceklerini iletti.(Karadeniz Gazetesi)