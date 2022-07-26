Trabzonspor'da stopere yeni aday; Diakhaby

Sağ stoper arayışlarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da görüşmelere başlanan son isim Valencia'dan Mouctar Diakhaby oldu…
Sözleşmesinin son yılına giren Gineli stoper için Bordo-mavililer, İngiltere'de yaşayan Rus menajeri Vadim Vasilyev ile temas kurdu. Oyuncunun şartları öğrenildi. Valencia'nın oyuncuyla ilgili fikirleri soruldu.
Valencia'nın sözleşme yenileme için herhangi bir hamle yapmadığını söyleyen Rus menajer, Trabzonspor tarafına, "Doğru bir teklifle gelmeniz durumunda Valencia hayır demeyecektir." mesajı gönderdi.
Trabzonspor cephesi ise İspanyol basınını izledi. Valencia'nın 10 milyon euro civarında bir rakamla Diakhaby'yi bırakma niyetinde olduğunu belirledi. Trabzonspor'un stoper için böyle bir rakam vermeye niyeti yok. Ancak İspanya piyasasını yakından takip eden Türk menajerler Valencia'nın çok daha altına bir rakama 1.92'lik devi alabileceklerini iletti.
(Karadeniz Gazetesi)
Sözleşmesinin son yılına giren Gineli stoper için Bordo-mavililer, İngiltere'de yaşayan Rus menajeri Vadim Vasilyev ile temas kurdu. Oyuncunun şartları öğrenildi. Valencia'nın oyuncuyla ilgili fikirleri soruldu.
Valencia'nın sözleşme yenileme için herhangi bir hamle yapmadığını söyleyen Rus menajer, Trabzonspor tarafına, "Doğru bir teklifle gelmeniz durumunda Valencia hayır demeyecektir." mesajı gönderdi.
Trabzonspor cephesi ise İspanyol basınını izledi. Valencia'nın 10 milyon euro civarında bir rakamla Diakhaby'yi bırakma niyetinde olduğunu belirledi. Trabzonspor'un stoper için böyle bir rakam vermeye niyeti yok. Ancak İspanya piyasasını yakından takip eden Türk menajerler Valencia'nın çok daha altına bir rakama 1.92'lik devi alabileceklerini iletti.
(Karadeniz Gazetesi)
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