Trabzonspor'da sakatlar geri döndü

spor'un cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi sakat oyuncuların durumu belli oldu.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da sakatlar geri döndü
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10 Aralık 2021 11:02
Trabzonspor'un cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi sakat oyunculardan gelen haberler sevindirdi.

Önceki gün yapılan antrenmana kas yorgunlukları nedeniyle katılamayan Vitor Hugo, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür ve Trondsen dün takımla çalışmalara katıldı.

4 oyuncunun da sakatlıklarının geçtiği ve Antalya karşılaşmasında teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekledikleri öğrenildi.


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