Trabzonspor'da Ruzomberok programı belli oldu

Trabzonspor, Ruzomberok maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını belirledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'da Ruzomberok programı belli oldu
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30 Temmuz 2024 11:46
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 14:47
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır saat 17.00'de Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Ruzomberok ise çarşamba günüsaat 19.00'da Papara Park'ta ilk 15 dakikası basına açık antrenman yapacak. Antrenman sonrasında saat 20.15'te Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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