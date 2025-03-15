Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi

Trabzonspor'da genç kaleci menüksüs yırtığı sebebiyle Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 17:33
Trabzonspor'da sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan genç kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

 
 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery