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Trabzonspor'da Onuachu girişimi

Trabzonspor, Paul Onuachu için Southampton'a 4 milyon Euro bonservis teklif etti. Nijeryalı forvet bordo mavililere dönmeye sıcak bakıyor.

calendar 28 Mayıs 2025 09:23 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 10:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onuachu girişimi
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Trabzonspor'da forvet arayışının bir numaralı ismi Paul Onuachu'nun, Southampton ile olan mukavelesinin bitimine 1 yıl kalması avantaj olarak kullanılıyor.

Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli isteyen İngiliz kulübünün, bu sene küme düşmesi sebebiyle ciddi bir indirime gittiği öğrenildi.

İki kulüp arasındaki rakam farkının 2 milyon Euro seviyesine kadar gerilemesinin ardından bu transferin gerçekleşme ihtimali her geçen gün artıyor.

Onuachu'nun da yönetim ile iletişime geçerek, Trabzonspor'a gelme isteğini kulüp yetkililerine ilettiği öğrenildi.


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