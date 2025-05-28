Trabzonspor'da Onuachu girişimi

Trabzonspor'da forvet arayışının bir numaralı ismi Paul Onuachu'nun, Southampton ile olan mukavelesinin bitimine 1 yıl kalması avantaj olarak kullanılıyor.
Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli isteyen İngiliz kulübünün, bu sene küme düşmesi sebebiyle ciddi bir indirime gittiği öğrenildi.
İki kulüp arasındaki rakam farkının 2 milyon Euro seviyesine kadar gerilemesinin ardından bu transferin gerçekleşme ihtimali her geçen gün artıyor.
Onuachu'nun da yönetim ile iletişime geçerek, Trabzonspor'a gelme isteğini kulüp yetkililerine ilettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli isteyen İngiliz kulübünün, bu sene küme düşmesi sebebiyle ciddi bir indirime gittiği öğrenildi.
İki kulüp arasındaki rakam farkının 2 milyon Euro seviyesine kadar gerilemesinin ardından bu transferin gerçekleşme ihtimali her geçen gün artıyor.
Onuachu'nun da yönetim ile iletişime geçerek, Trabzonspor'a gelme isteğini kulüp yetkililerine ilettiği öğrenildi.
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