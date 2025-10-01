Trabzonspor'da Nwakaeme geri dönüyor

Sezon başında sakatlanan Tony Nwakaeme her ne kadar planları alt üst etse de Trabzonspor ile bağlarını koparmadı.

Trabzonspor tarafından verilen A takım listesine yazılmayan Nwakaeme, sakatlık sürecinin ikinci bölümüne geçmeye hazırlanıyor.

Salı günü Trabzon'a gelecek olan Nwakaeme, tedavisine burada devam edecek.

Teknik Direktör Tekke ile de görüşme yapacak. Devre arasında kadar performans olarak fayda sağlayamacak olsa da bilgi ve birikimiyle hocaya da yardımcı olacaktır.

Nwakaeme'nin yanı sıra bugün de Benjamin Bouchuari İstanbul'a uçuyor.

MR programı düzenlenecek ve çıkacak sonuca göre takıma verilecek. Oulai dönmüş durumda, sorunlu futbolcu sayısı neredeyse hiç kalmayacak gibi.

Tekke'nin tam olarak eli milli arada rahatlayacak diyebiliriz. Gözünü tamamen buraya çevirmiş durumda Kayseri'yi yenip rahat bir kafayla milli araya ulaşmak istiyor. (61saat)