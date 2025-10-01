01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Trabzonspor'da Nwakaeme geri dönüyor

Sezon başında sakatlanan Tony Nwakaeme tedavisinin ikinci aşaması için Trabzon'a geliyor.

calendar 01 Ekim 2025 09:18 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 09:24
Fotoğraf: AA
Sezon başında sakatlanan Tony Nwakaeme her ne kadar planları alt üst etse de Trabzonspor ile bağlarını koparmadı.
 
Trabzonspor tarafından verilen A takım listesine yazılmayan Nwakaeme, sakatlık sürecinin ikinci bölümüne geçmeye hazırlanıyor.
 
Salı günü Trabzon'a gelecek olan Nwakaeme, tedavisine burada devam edecek.
 
Teknik Direktör Tekke ile de görüşme yapacak. Devre arasında kadar performans olarak fayda sağlayamacak olsa da bilgi ve birikimiyle hocaya da yardımcı olacaktır.
 
Nwakaeme'nin yanı sıra bugün de Benjamin Bouchuari İstanbul'a uçuyor.
 
MR programı düzenlenecek ve çıkacak sonuca göre takıma verilecek. Oulai dönmüş durumda, sorunlu futbolcu sayısı neredeyse hiç kalmayacak gibi.
 
Tekke'nin tam olarak eli milli arada rahatlayacak diyebiliriz. Gözünü tamamen buraya çevirmiş durumda Kayseri'yi yenip rahat bir kafayla milli araya ulaşmak istiyor. (61saat)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
