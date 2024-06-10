Trabzonspor'da Maxi Gomez problemi!

Trabzonspor'da takımdan gönderilmesi planlanan Maxi Gomez için formül aranıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Maxi Gomez problemi!
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10 Haziran 2024 11:01
Trabzonspor bir yandan yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye gayret ederken, diğer taraftan da eldeki verimsiz yabancılarla yollarını ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerin başında da Maxi Gomez geliyor.

Trabzonspor, Uruguaylı golcüyü Eylül 2022'de 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'dan transfer ederken, 3+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Yıllık garanti ücreti 1 milyon 750 bin euro olan Maxi Gomez, 2022-23 sezonunda 34 maçta 7 gol atmıştı.

Sezon başında İspanyol kulübü Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez burada 33 maça çıktı ancak tek gol atamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Maxi Gomez'in 3 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayan Cadiz, deneyimli oyuncuyla yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un 2025'e kadar kontratı bulunan Maxi Gomez'i kesin olarak elden çıkarmak istediği ve oyuncunun menajerine bu konuda bilgilendirme yapıldığı vurgulandı.



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