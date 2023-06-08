Trabzonspor'da Kourbelis'e 'liderlik' görevi

Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirdi ve Dimitrios Kourbelis ile anlaştı. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Nenad Bjelica, 29 yaşındaki ön libero hakkında görüşlerini sundu, oyuncunun kendileri açısından tercih sebebi olmasına açıklık getirdi.
Yunan basınından Sdna'ya konuşan Hırvat çalıştırıcı "Kourbelis'in Trabzonspor için önemli bir futbolcu olmasını bekliyorum. Uzun yıllar Panathinaikos'un kaptanı ve lideriydi. Aynısının şimdi takımımız Trabzonspor'a da olmasını bekliyorum" dedi.
Bordo-mavililerde oyunu tecrübeli futbolcunun üzerine inşa etme arzusu olduğunu kaydeden Bjelica şöyle devam etti: "Defansif orta saha ve box to box olarak oynayabilen bir futbolcu. Dimitrios'un sahip olduğu deneyimle Trabzonspor'un Türkiye liginde ilk üçe dönmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum."
Yunan basınından Sdna'ya konuşan Hırvat çalıştırıcı "Kourbelis'in Trabzonspor için önemli bir futbolcu olmasını bekliyorum. Uzun yıllar Panathinaikos'un kaptanı ve lideriydi. Aynısının şimdi takımımız Trabzonspor'a da olmasını bekliyorum" dedi.
Bordo-mavililerde oyunu tecrübeli futbolcunun üzerine inşa etme arzusu olduğunu kaydeden Bjelica şöyle devam etti: "Defansif orta saha ve box to box olarak oynayabilen bir futbolcu. Dimitrios'un sahip olduğu deneyimle Trabzonspor'un Türkiye liginde ilk üçe dönmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum."