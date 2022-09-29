Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi sürdü

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi sürdü
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29 Eylül 2022 16:58
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda ayak tenisi oynandığı belirtildi.

Bordo-mavililer, 30 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

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